مواجهة شرسة بين فنربخشة ومانشستر يونايتد.. وروما في قمة مباشرة مع توتنهام

المصدر: وكالات

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أوقعت قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بنظامها الجديد التي سُحبت في موناكو، مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل المسابقة في 2016-2017، بمواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود فنربخشة التركي، فيما سيلعب روما الإيطالي وصيف النسخة قبل الماضية مع توتنهام الإنجليزي وفرانكفورت الألماني.

ويستكمل يونايتد المصنّف في المستوى الأوّل، الذي أنقذ موسمه الماضي بالتتويج بكأس إنجلترا، مواجهاته مع بورتو البرتغالي، رينجرز الاسكتلندي، باوك اليوناني، بودو غليمت النروجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، تويتني الهولندي وستيوا بوخارست الروماني.

وتضم النسخة الجديدة من "يوروبا ليغ" 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة من ذهاب وإياب، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في "يوروبا ليغ" من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وسيلعب روما المصنّف في المستوى الأوّل، مع كل من براغا البرتغالي، ألكمار الهولندي، دينامو كييف الأوكراني، سان جيلواز البلجيكي، أتلتيك بلباو الإسباني وإلفسبورغ السويدي، إلى جانب توتنهام وفرانفكورت.

ومن أندية المستوى الأول أيضا، يواجه بورتو البرتغالي بطل المسابقة مرتين، مانشستر يونايتد، لاتسيو الإيطالي، أولمبياكوس اليوناني، ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، ميتلاند الدنماركي، هوفنهايم الألماني وأندرلخت البلجيكي.

بدوره، يلعب رينجرز مع توتنهام، يونايتد، ليون الفرنسي، أولمبياكوس، سان جيلواز، مالمو السويدي، ستيوا بوخارست ونيس الفرنسي.

أما فرانكفورت البطل مرتين فسيواجه سلافيا براغ، روما، فيرينتسفاروشي المجري، ليون، فيكتوريا بلزن، ميتلاند، آر أف سي اللاتفي وبشكتاش التركي.

كما يلعب لاتسيو مع بورتو، أياكس، ريال سوسييداد الإسباني، براغا، لودوغوريتس المجري، دينامو كييف، نيس وتوينتي الهولندي.

من جانبه، يواجه توتنهام كل من روما، رينجرز، ألكمار، فيرينتسفاروشي، قره باغ الأذربيجاني، إلفسبورغ وهوفنهايم.

أخيرا، يلتقي سلافيا براغ مع أندية اياكس، فرانفكورت، فنربهتشه، باوك، مالمو، لودوغورتس، اندرلخت وأتلتيك بلباو.

وتحتضن بلباو الإسبانية، المباراة النهائية في 21 مايو 2025.

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