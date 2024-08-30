كييزا يغيب عن قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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قال أرنه سلوت مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه متحمس للتعاقد مع المهاجم متعدد المراكز فيدريكو كييزا لكنه سيحرص على إشراك اللاعب (26 عاما) تدريجيا.

وقال سلوت للصحفيين إن كييزا، الذي انضم من يوفنتوس أمس الخميس في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو (13.30 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كإضافات، من غير المرجح أن يشارك في مواجهة مضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد.

وقال سلوت اليوم الجمعة "إنه يبذل جهدا كبيرا داخل الملعب وخارجه لمحاولة إخراج أفضل ما لديه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قادر على إحراز الأهداف. إنه شرس للغاية دون كرة... ويمكنه اللعب في العديد من المراكز.

"يتعين علينا الاهتمام به في البداية لأنه لم يتدرب مع الفريق في الأسبوعين الأخيرين... سنعمل على تجهيزه بالطريقة الصحيحة ونأمل أن نتمكن من رؤية جودته في المستقبل القريب".

وقلل سلوت من المخاوف بشأن الإصابات التي تعرض لها الإيطالي والتي أدت إلى إبعاده عن الملاعب عدة مرات في الموسم الماضي.

وقال سلوت "صحيح أنه عانى من إصابة طويلة الأمد (الرباط الصليبي الأمامي)، لكن لا أعتقد أنه عانى من إصابات كبيرة أخرى.

"ربما تكون إصابات طفيفة مثل أي لاعب آخر. ولكن مجددا، نحن نثق في طاقمنا الطبي".

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