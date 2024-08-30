إسبانيا تستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم بدون موراتا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستهل إسبانيا، بطلة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، الدفاع عن لقبها الآخر في دوري الأمم الأوروبية في غياب قائدها المصاب المهاجم ألفارو موراتا، ولكن مع اثنين من الوافدين الجدد، الظهير الأيمن أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو) ولاعب الوسط بيبيلو (فالنسيا).

وكشف المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قائمة تضم 25 لاعباً، من بينهم 19 بطلاً لأوروبا، لخوض أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا، يومي 5 و8 أيلول/سبتمبر المقبل.

يغيب بالإضافة إلى موراتا، المخضرم خيسوس نافاس الذي أكد اعتزاله الدولي بعمر 38 عاما، والحارس الأساسي أوناي سيمون الذي خضع لعملية جراحية في المعصم، ولاعب أرسنال الإنجليزي الجديد ميكيل ميرينو.

وهنا التشكيلة

لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيس (تشلسي الإنجليزي).

للدفاع: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بيلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، مارك كوكوريلا (تشلسي) أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الالماني).

للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبيلو (فالنسيا)، أليكس غارسيا (باير ليفركوزن الالماني)، داني أولمو (برشلونة)، بيدري (برشلونة).

للهجوم: لامين جمال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامس (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوسي بيريس (فياريال)، خوسيلو (الغرافة القطري)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز