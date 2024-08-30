صراع الهدافين يشتعل في الدوري الإنجليزي.. هالاند في الصدارة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، برز النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كأبرز نجوم البطولة حتى الآن، حيث تمكن من تصدر قائمة هدافي الدوري بعد تقديمه أداءً استثنائياً.

سجل هالاند أربعة أهداف في أول جولتين، منها ثلاثية رائعة (هاتريك) في شباك إيبسويتش تاون، ليؤكد مجدداً أنه القوة الهجومية الضاربة للفريق السماوي.

في المقابل، نجح نوني مادويكي، لاعب تشيلسي، في جذب الأنظار إليه بعد تألقه اللافت وتسجيله هاتريك في مواجهة وولفرهامبتون، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بثلاثة أهداف، مما يعزز طموحات البلوز في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

من جانبه، واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول، إثبات حضوره القوي في السباق على لقب الهداف بتسجيله هدفين في أول مباراتين للريدز، رغم أن صلاح يحتل المركز الثالث حالياً، إلا أن خبرته الكبيرة وقدرته على الحسم تجعله دائماً من أبرز المرشحين للقب الهداف.

وإلى جانب هؤلاء النجوم، أظهر كل من سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام، وداني ويلبيك، مهاجم برايتون، بداية قوية بتسجيل كل منهما هدفين، ما يضعهما في دائرة المنافسة مع الكبار في سباق الهدافين.

ويبدو أن الدوري الإنجليزي هذا الموسم يعد بمنافسة شرسة على لقب الهداف، حيث يتنافس نجوم من مختلف الأندية على القمة، وهو ما يزيد من حماس وترقب الجماهير لمتابعة ما ستسفر عنه الجولات المقبلة.

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