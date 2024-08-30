بلجيكا تعتمد على خبرة دي بروين في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

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ضم دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا كيفن دي بروين إلى التشكيلة التي أعلنها اليوم الجمعة استعدادا لمواجهتي إسرائيل وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وغاب عنها روميلو لوكاكو بناء على طلبه للتركيز على استعادة لياقته بعد انتقاله إلى نابولي.

ودارت شكوك حول مستقبل دي بروين (33 عاما) دوليا بعدما اشتكى من ازدحام جدول المباريات سواء على مستوى الأندية أو المنتخب.

لكن المدرب الذي استبعد عددا من اللاعبين الذين اعتاد استدعاءهم لفتح الباب أمام لاعبين شبان، قال إن دي بروين أساسي في خططه في تجديد دماء المنتخب خلال مباريات دوري الأمم بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.

وتستهل بلجيكا مشوارها في البطولة بمواجهة إسرائيل في السادس من سبتمبر أيلول المقبل، في ديبرتسين المجرية بدلا من بروكسل لأسباب أمنية، قبل أن تواجه فرنسا في ليون بعدها بثلاثة أيام.

وقال تيديسكو في مؤتمر صحفي "أمامنا ستة أشهر لحين انطلاق تصفيات كأس العالم لنحاول شيئا. يمكننا ضم لاعبين جدد لاختبار قدراتهم ونرى أداءهم ونمنحهم الفرصة".

وغاب عن التشكيلة يانيك كاراسكو وليوناردو تروسار وأكسيل فيتسل بعدما تواصل معهم المدرب لشرح خططه، لكنه قال إنه قد يستدعيهم مستقبلا.

وأضاف "نعرف قدراتهم بما يمكننا من تجربة آخرين الآن. لكن كيفن (دي بروين) استثناء. كيفن قائدنا وأعتقد أننا نستطيع أن نترك هؤلاء اللاعبين الشبان يتطورون بوجود كيفن".

وقال المدرب إن لوكاكو، الذي انضم إلى نابولي أمس الخميس قادما من تشيلسي، طلب عدم المشاركة للعمل على لياقته البدنية، لكن من المتوقع أن يعود للمنتخب في وقت لاحق هذا العام.

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