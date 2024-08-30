رونالدو يقود البرتغال في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

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اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيس تشكيلته لمواجهة كرواتيا واسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين ومشاركته المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة حيث فشل في تسجيل أي هدف، لا يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي الخميس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.

وأكد رونالدو في مقابلة مع القناة البرتغالية "ناو" في بداية الأسبوع الحالي "عندما أغادر السيليساو، لن أبلغ أحدا مسبقا.

في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادرا على مساعدة المنتخب".

واستدعى مارتينيس إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنغ جيوفاني كويندا (17 عاما)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياغو سانتوس ومدافع تشلسي الإنكليزي ريناتو فيغا.

وتستضيف البرتغال كرواتيا الخميس المقبل ثم اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضا.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الاسباني)

للدفاع: روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيغا (تشلسي الإنجليزي)، غونسالو ايناسيو (سبورتنغ)، تياغو سانتوس (ليل الفرنسي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو منديش (ساربس سان جرمان الفرنسي)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون)

للوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ الألماني)، جواو نيفيش وفيتينيا (كلاهما مع سان جرمان الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي)

للهجوم: جواو فيليكس (تشلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنغ)، بدرو غونسالفيش (سبورتنغ)، رافايل لياو (ميلان الايطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ)، بدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي)

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