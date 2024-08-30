كاف يطلق برنامجًا لتدريب حكام إفريقيا على تقنية "الفار"

المصدر: وكالات

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أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برنامج أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليستفيد منه 54 اتحادا عضوا به، وهي خطوة تهدف إلى رفع مستوى التحكيم في إفريقيا.

وبعد النجاح الكبير في تنظيم "كاف" لكأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار مطلع العام الجاري، والتي تميزت بجودة التحكيم، يبني كاف على هذا النجاح من خلال الأكاديمية المبتكرة التي سيتم إطلاقها خلال الشهرين القادمين.

وستقوم أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد لـ “كاف"، بتدريب حكام النخبة في القارة للمنافسات الدولية والدوريات الوطنية، على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وضمان استمرار إفريقيا في إنتاج حكام مميزين، كما هو الحال في الفترة الأخيرة.

وقال راوول شيبيندا، مدير تطوير التقنية في كاف: "برنامج أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد، هو خطوة عملية من الاتحاد الأفريقي لتحسين مستوى التحكيم في القارة السمراء، وضمان أن الحكام الأفارقة مجهزين للتنافس مع الأفضل في العالم".

أضاف شيبيندا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لكاف "خلال الأشهر الأخيرة، كان لدى الاتحاد تركيز كبير على تحسين مهارات الحكام في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وهذا هو السبب في أن حكامنا في كأس أمم إفريقيا، في كوت ديفوار، تم تقييمهم بين الأفضل. ولكن لا فائدة من وجود مجموعة صغيرة، نحن بحاجة لمجموعة كبيرة".

وأوضح “يلعب التحكيم دورا حاسما في تطوير كرة القدم الإفريقية، كما يتضح من نجاح كأس أمم إفريقيا الأخيرة. يشرف كاف ويدعم عددا من برامج ومنافسات تطوير كرة القدم في إفريقيا، ومن المهم أن يكون الحكام في جميع أنحاء إفريقيا مجهزين بأحدث تقنيات التحكيم ووسائلها، وتعلمها للبقاء على مستوى الحكام الحاليين في القارة".

وستكون أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد لـ “كاف"، التي سيشارك فيها حكام النخبة من 54 اتحادا عضوا في "كاف"، بمثابة الخطوة الأولى في تقديم تقنية حكم الفيديو المساعد عبر القارة.

ويقوم كاف في إطار البرنامج بتنفيذ حملة قارية لعقد ورش عمل لأكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد، عبر اتحادات المناطق خلال الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى 180 حكماً.

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