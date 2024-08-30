بايرن ميونخ بقيادة كومباني يستعد لأول اختبار على أرضه في الموسم الجديد

المصدر: وكالات

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يتطلع فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ لخوض مباراته الأولى في مسيرته مع النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا أمام جماهير الفريق.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أخيرا نلعب مباراة على ملعب أليانز أرينا. أشعر وكأنني هنا منذ زمن، لكننا لم نلعب هنا مرة واحدة حتى الآن".

وحل بايرن ضيفا على فريق "إس إس في أولم" بالدور الأول لكأس ألمانيا، واستهل الموسم الجديد من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خارج ملعبه أمام فولفسبورج، لكنه سيستضيف فرايبورج بعد غد الأحد في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.

وقال كومباني، الذي تولى قيادة بايرن هذا الصيف خلفا للمدرب توماس توخيل: "أعتقد أن اللاعبين الجدد يتطلعون لتلك المواجهة بنفس القدر. نريد مباراة جيدة للجماهير".

وحقق بايرن فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه فولفسبورج في المرحلة الافتتاحية لبوندسليجا، فبعد تقدمه 2 / صفر، منح أصحاب الأرض الفرصة للتعادل 2 / 2، لكن سيرج نابري خطف النقاط الثلاث للفريق البافاري بهدف متأخر في الدقيقة 82.

وتعرض دفاع بايرن لانتقادات شديدة عقب المباراة، لكن النادي أعلن بالفعل أنه لا يخطط لضم أي لاعبين جدد قبل غلق نافذة الانتقالات الحالية.

وقال كومباني: "نراقب كل شيء، ونتعمق في التفاصيل لإيجاد الحلول وتشكيل صورة مثالية. لقد قدمنا أداءً جيدًا للغاية في الشوط الأول أمام فولفسبورج ثم فقدنا الزخم بعد فترة الاستراحة مباشرة. يحدث هذا غالبًا من خلال الأخطاء".

أضاف المدرب البلجيكي "لكننا قاتلنا وواصلنا اللعب. كانت عقليتنا جيدة جدا. نحتاج إلى حل الأمور كفريق. التشكيلة هي قراري. يمكنك أيضا اتخاذ القرارات لصالح لاعب وليس ضد لاعب".

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