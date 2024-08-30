أنشيلوتي يعترف: علينا إيجاد حل سريع لإعادة الريال إلى قوته

المصدر: وكالات

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اعترف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه من الصعب على فريقه العثور على الصلابة التي كان يتمتع بها الموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وطالب أنشيلوتي الجميع بضرورة العمل والتركيز جيدا على ما يتعين عليهم القيام به، وذلك عقب تعادل الريال المخيب للآمال 1 / 1 مع مضيفه لاس بالماس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بالمرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأخر الريال بهدف مبكر حمل توقيع ألبيرتو موليرو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ليسقط الفريق الأبيض في فخ التعادل للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأولى هذا الموسم بالمسابقة التي توج بلقبها الموسم الماضي.

واستهل الريال مشواره في المسابقة بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا، قبل أن يفوز 3 / صفر بملعبه على بلد الوليد في المرحلة الثانية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء الذي جرى بملعب جران كناريا: "كان الشوط الأول سيئاً. يصعب علينا العثور على صلابة العام الماضي".

أضاف: "ينبغي علينا الحفاظ على التماسك قليلاً لأن الفريق يتمتع بتوازن جيد. لسنا سريعين في الحركة ومن الصعب علينا استعادة الكرة. هذا كله حصل ضد مايوركا، لم أرَ أي تحسن. ينبغي علينا البحث عن حل سريع وسنجده".

أوضح أنشيلوتي "لا يمكننا البحث عن أعذار الآن، لأن جدول المباريات مزدحم ولدينا مباراة أخرى يوم الأحد (أمام ريال بيتيس). يتعين أن أكون أكثر وضوحاً في الاستراتيجية لنقل هذا الوضوح للاعبين".

شدد المدرب الإيطالي: "الأمر صعب بلا شك. علينا العمل والتركيز على ما يتعين علينا القيام به. لحسن الحظ، هذه المباريات الثلاث أظهرت لي الكثير من الأشياء التي لا تسير على ما يرام".

أشار أنشيلوتي "اكتشفت أن اللعب بطيء، وليس هناك حركة انسيابية. تصل الكرة إلى المهاجمين عندما تكون مساحات المنافس مغلقة، ودون الكرة نعاني في الحفاظ على التماسك. المشكلة واضحة تماماً".

وتابع "يجب أن أبحث عن الحل بنفسي، وليس اللاعبين. عندما يكون هناك مشكلة، فإن المدرب هو الذي يتحمل مسؤولية إيجاد الحلول. سأبحث عنه حتى يتمكن الفريق من اللعب بشكل جيد ويستعيد قوته. الفريق متكامل".

وتحدث أنشيلوتي عن خطة اللعب أمام لاس بالماس، حيث قال "عندما يكون هناك كثافة عددية في منتصف الملعب، فإن الفريق لا يكون متماسكاً، وهناك مسافة كبيرة بين الخطوط.

مارسنا ضغطا جيدا، وما نحتاج إليه هو المزيد من الصلابة في خط الوسط واستعادة الكرة أكثر".

ألمح مدرب الريال في تصريحاته التي أبرزها الموقع الرسمي لناديه "لا أعتقد أننا نعاني من مشكلة ذهنية لأن الفريق يتدرب بشكل جيد. إنها مشكلة تحدث أحياناً في كرة القدم. عندما لا تكون قادراً على إيجاد أفضل طريقة للعب وإظهار قوتك".

وأتم أنشيلوتي حديثه قائلا "لا أعتقد اننا نفتقر للشخصية.

الأمور لا تسير على ما يرام وعلينا معالجة الأمر سريعاً لأن الموسم بدأ ولا يمكننا إهدار النقاط كما فعلنا في المباراتين الأخيرتين خارج الديار".

ويتواجد الريال حاليا في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

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