البلجيكي لوكاكو يعزز هجوم نابولي

المصدر: ميلانو - أ ف ب

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تعاقد نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال موسم 2022 - 2023، مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، قادماً من تشلسي الإنجليزي.وأكد أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، إتمام الصفقة، التي ستكلف نحو 33.2 مليون دولار وفقاً للتقارير.

وسيبقى لوكاكو (31 عاما) في إيطاليا حيث لعب بقميصي روما وإنتر في الموسمين الماضيين بالإعارة من النادي الإنكليزي، علماً أنه كان لاعبا لـ«نيراتسوري» بين 2019 و2021.ولعب المهاجم دورا كبيرا في تتويج إنتر بلقب الدوري عام 2021 بقيادة مدربه القديم الجديد أنتونيو كونتي، قبل أن ينتقل إلى تشلسي بصفقة كلفت 110 مليون دولار .

ولم يقدّم لوكاكو المأمول منه عقب عودته إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، ما أدى لإعارته إلى إنتر في 2022 - 2023 حيث لم يلعب كثيراً بداعي الإصابة.

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