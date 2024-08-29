نيس الفرنسي يتعاقد مع قلب دفاع الأهلي المصري محمد عبد المنعم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد نيس مع قلب دفاع الأهلي المصري الدولي محمد عبد المنعم في صفقة ستربطه مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2028، وفقا لما أعلن صاحب المركز الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.

وقدرت قيمة الصفقة بنحو 4 ملايين يورو، حسب ما نشرت عدة وسائل اعلامية.

وخاض عبد المنعم (25 عاما) الذي شارك أساسيا مع "الفراعنة" في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج في يناير، 25 مباراة دولية

وسجل هدفين. كما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي عامي 2023 و2024.

وقال المدير الرياضي لنيس فلوريان موريس عبر الموقع الرسمي للنادي "إنه قلب دفاع يتمتع بخبرة كبيرة، بما في ذلك على المستوى الدولي، وضربات رأسية جيدة ومدافع قوي، كما أنه معتاد على الضغط، وهي ميزة".

وأوضح أن "الاتصال كان مستمرا طوال الصيف"، بشأن إتمام الصفقة التي استغرقت وقتا طويلا للتبلور بسبب مشاكل التأشيرة.

وبعد الدولي الكندي مويس بومبيتو، يُعد عبد المنعم ثاني مدافع يصل إلى نيس ليحل بدلا من جان كلير توديبو الذي غادر على سبيل الإعارة إلى وست هام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر مع انطلاق الموسم الجديد برصيد نقطة من تعادل أمام تولوز 1-1 وهزيمة أمام أوكسير 1-2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز