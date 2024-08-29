صدامات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المصدر: وكالات

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أقيمت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ"، اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية. الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات.

وشارك في سحب القرعة كل من الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، والإيطالي جانلويجي بوفون قائد فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء قرعة دوري الأبطال في الموسم الجديد بالكمبيوتر، بدلا من الاستعانة بالنجوم السابقين، وذلك في ضوء زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 ناديا.

ويلعب كل فريق بحسب النظام الجديد 8 مباريات في دور المجموعات بدلا من 6 وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

وبرر الاتحاد الأوروبي، اللجوء إلى القرعة الإلكترونية، لتفادي الاستعانة بما يقرب من 1000 كرة في القرعة، مما سيجعل فعالياتها مملة للغاية.

وتم تقسيم 36 فريقا مشاركا في النسخة الجديدة لدوري الأبطال على 4 أوعية (9 فرق في كل مستوى)، وفقا لآخر تصنيف للاتحاد الأوروبي، مع استثناء ريال مدريد الإسباني بصفته حامل لقب البطولة، إذ يوضع بالوعاء الأول.

المستوى الأول:

ريال مدريد – مانشستر سيتي – بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان – ليفربول – إنتر ميلان – بوروسيا دورتموند – لايبتزيغ – برشلونة.

المستوى الثاني:

باير ليفركوزن - أتليتيكو مدريد – أتالانتا – يوفنتوس – بنفيكا – أرسنال – كلوب بروج - شاختار – ميلان.

المستوى الثالث:

فاينورد – سبورتينغ لشبونة – اَيندهوفن – دينامو زغرب – زالتسبورغ –يونغ بويز – سلتيك – النجم الأحمر – ليل.

المستوى الرابع:

موناكو – سبارتا براغ – أستون فيلا – بولونيا – جيرونا – شتوتغارت – بريست – شتورم غراز - سلوفان براتيسلافا.

بعد ذلك، يتم اختيار خصمين لكل فريق من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه.

وتم الاستعانة بشكل أولي بالكرات التقليدية وبعدها سيتولى الكمبيوتر الأمر في ظل التعقيدات الخاصة بالقرعة، التي تمنع تواجد أكثر من فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وسيتم إتباع نفس الإجراء في قرعة بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم 30 أغسطس الجاري.

وفي ما يلي نتائج قرعة "الحلة الجديدة" لدوري أبطال أوروبا (2024-2025):

1- فريق مانشستر سيتي سواجه كلا من الأندية التالية:

إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، كلوب بروج ، يوفنتوس، فينورد، سبورتينغ، سبارتا براغ، براتيسلافيا.

2- فريق بايرن ميونخ سيواجه كلا من:

باريس سان جيرمان، برشلونة، بنفيكا، شاختار، دينامو زغرب، فينورد، براتيسلافا وأستون فيلا.

3- فريق ليفربول سيواجه كلا من:

لايبزيغ، إنتر ميلان ، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، سبورتينغ، سيلتيك، أستون فيلا وشتورم غراس.

4- فريق بوروسيا دورتموند:

برشلونة، ريال مدريد، شاختار، كلوب بروج، سلتيك، دينامو زغرب، ستروم غارس، بورلونيا.

5- فريق برشلونة سيواجه كلا من:

بايرن ميونخ، دوتموند، أتلانتا وبنفيكا ويونغ بويز، النجم الاحمر، بريست، موناكو.

6- فريق ريال مدريد سيواجه كلا من:

بوروسيا دورتموند، ليفربول، ميلان، أتالانتا، سالسبورغ، ليل، شتوتغارت، بيرست.

7- فريق باريس سان جيرمان سيواجه كلا من:

مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، اتلتيكو مدريد، أرسنال، أيندهوفن، سالسبورغ، جيرونا، شتوتغارت.

ما النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

شهدت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تحديثات جديدة على مستوى نظام إجراء القرعة نفسه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025.

وقرر اليويفا إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية، حيث يشارك في دوري الأبطال 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.

وتمت القرعة آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان متعارفًا عليه.

وتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف اليويفا، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.

بعد ذلك، تم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه، علمًا بأنه لا يمكن أن يواجه خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6 وفقًا للتصنيف.

ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

وتتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

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