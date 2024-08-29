نابولي يتعاقد مع المهاجم لوكاكو قادماً من تشيلسي

المصدر: وكالات

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أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن نابولي دفع 30 مليون جنيه إسترليني (39.47 دولار) للتعاقد مع لوكاكو (31 عاما).

وتعيد هذه الخطوة لوكاكو للعمل مع مدربه أنطونيو كونتي، الذي تألق تحت قيادته في إنتر ميلان خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي في عام 2021 مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه قضى آخر موسمين معارا في الدوري الإيطالي مع إنتر وروما.

وسجل المهاجم البلجيكي 24 هدفا في الدوري الإيطالي ليساعد إنتر على تأمين لقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي في عام 2021، مما دفع تشيلسي لاتخاذ قرار بإعادته إلى ستامفورد بريدج بعد فترة سابقة في النادي من 2011 إلى 2014.

ولم يلعب لوكاكو مع تشيلسي منذ مايو 2022، ويتزامن خروجه مع انتقال لاعب وسط الفريق الإنجليزي تينو أنجورين إلى نادي إمبولي الإيطالي.



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