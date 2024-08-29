وجوه جديدة في قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادا لدوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

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شهدت قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، استدعاء كل من نوني مادويكي ومورجان جيبس وايت وتينو ليفرامينتو وأنجيل جوميز، للمرة الأولى، لكنها شهدت أيضا غيابا واضحا للمدافع كايل والكر عن أول قائمة أعدها المدرب الجديد المؤقت لي كارسلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كارسلي /50 عاما/ تولى المنصب بشكل مؤقت بعدما ترك تدريب منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاما، وذلك عقب رحيل المدرب السابق جاريث ساوثجيت الذي خسر مع المنتخب نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا في يوليو الماضي.

وكان والكر قائدا ثانيا للمنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2024 التي استضافتها ألمانيا وكان استبعاده من مواجهتي دوري الأمم أمام كل من أيرلندا وفنلندا لافتا للنظر، فيما استدعى كارسلي عددا من اللاعبين الشباب.

ولم يسبق لكل من مادويكي وجيبس وايت وليفرامينتو وجوميز اللعب مع المنتخب الإنجليزي، فيما عاد كل من هاري ماجواير وجاك جريليش للفريق بعدما تم استبعادهما من القائمة المشاركة في أمم أوروبا 2024.

وغاب الثنائي جود بلينجهام ولوك شاو عن القائمة بسبب الإصابة، فيما أعلن المدافع كيران تريبير اعتزاله الدولي قبل إعلان القائمة اليوم الخميس.

وتواصل غياب المدافع بن وايت، الذي رفض الانضمام للفريق في مارس الماضي، وذلك رغم التغيير الذي حدث في الجهاز الفني للمنتخب.

كما شهدت القائمة استبعاد بعض الأسماء التي تواجدت في أمم أوروبا مثل إيفان توني والحارس آرون رامسديل وجو جوميز ولويس دانك وآدم وارتون.

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