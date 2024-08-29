رسمياً..ليفربول يضم كييزا من يوفنتوس بعقد طويل الأمد

المصدر: وكالات

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أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الجناح فيدريكو كييزا قادما من يوفنتوس بعقد طويل الأمد.

وقال يوفنتوس إن صفقة كييزا (26 عاما)، الذي كان ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي عام 2025، تمت مقابل 12 مليون يورو (13.30 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو في صورة مكافأت إضافية محتملة.

وعانى كييزا من إصابة خطيرة في الركبة عام 2022 ليغيب لمدة 10 أشهر، قبل أن يعود الموسم الماضي ويسجل 10 أهداف ويقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع يوفنتوس في كل البطولات.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "توصل ليفربول لاتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع فيدريكو كييزا".

وقال كييزا عبر موقع ليفربول على الإنترنت "أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت لاعبا لليفربول.

"عندما تواصل معي (المدير الرياضي) ريتشارد هيوز وقال لي:"هل تود الانضمام لليفربول؟

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وبعدها تواصل معي المدرب (أرنه سلوت) قلت نعم على الفور لأنني أعلم تاريخ هذا النادي وأعلم ما الذي يمثله لجماهيره".

وانتقل جناح إيطاليا إلى يوفنتوس موسم 2020-2021 من فيورنتينا على سبيل الإعارة قبل أن ينضم بصفة نهائية للفريق الذي يتخذ تورينو مقرا له عام 2022، وسجل 32 هدفا خلال 131 مباراة.

وأحرز كييزا سبعة أهداف في 51 مباراة دولية مع إيطاليا وكان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة أوروبا عام 2020.

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