لحظات مأساوية في الملاعب.. أبرز حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر (صور)

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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في عالم كرة القدم، تُعتبر الملاعب ساحات للتألق والإثارة، حيث يجتمع اللاعبون والمشجعون على حب هذه الرياضة التي توحد الملايين حول العالم.

ومع ذلك، تتخلل هذه اللحظات السعيدة أحيانًا مآسي تترك أثرًا عميقًا في نفوس الجميع، فقد شهدت الملاعب على مر السنين حالات وفاة مفاجئة للاعبين، حيث تحول الملعب من مسرح للتنافس إلى مكان لفقدان الحياة.

تلك اللحظات المأساوية تُذكّرنا بأن كرة القدم، رغم جمالها وحماسها، قد تكون أيضًا مشهدًا للحظات حزينة لا تُنسى، مما يجعلنا ندرك أهمية الصحة والسلامة في هذه الرياضة التي نحبها جميعًا.

شهدت الأيام القليلة الماضية، حادثة مؤسفة، بوفاة اللاعب الأوروغواياني خوان إزكيردو، البالغ من العمر 27 عامًا.

إزكيردو كان لاعبًا مميزًا لنادي ناسيونال المنافس في دوري كرة القدم بأوروغواي، لتضاف وفاته إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين فقدوا حياتهم داخل المستطيل الأخضر.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز حالات الوفاة التي شهدتها الملاعب على مر السنين، مع تسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذه المآسي.

1. خوان إزكيردو (2024)

في حادثة صادمة، انهار إزكيردو على أرض الملعب خلال مباراة ناسيونال وضيفه ساو باولو البرازيلي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، ووضعه داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن الأطباء أكدوا تعرضه لتلف في الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة، ما وضع حياته في خطر، قبل أن توفاه المنية.

2. بييرماريو موروسيني (2012)

اللاعب الإيطالي الشاب موروسيني، لاعب خط الوسط لنادي ليفورنو، سقط على أرض الملعب خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ورغم تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي، نتيجة أزمة قلبية، وكانت هذه الحادثة مؤلمة لعالم كرة القدم، حيث كانت حياة اللاعب مليئة بالمآسي الشخصية، بما في ذلك فقدانه لوالديه في سن مبكرة.

3. مارك-فيفيان فويه (2003)

مارك-فيفيان فويه، لاعب خط الوسط الكاميروني، توفي خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام كولومبيا في بطولة كأس القارات عام 2003، بعد سقوطه على أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب آخر، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي هناك.

وأظهرت الفحوصات أظهرت أنه عانى من تضخم في عضلة القلب، مما أدى إلى وفاته المفاجئة.

4. أنطونيو بويرتا (2007)

أنطونيو بويرتا، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، انهار على أرض الملعب خلال مباراة في الدوري الإسباني.

ورغم أنه استعاد وعيه مؤقتًا، إلا أن حالته تدهورت لاحقًا في غرفة تبديل الملابس، ولجأ الأطباء لعملية إنعاش للقلب، ومنذ ذلك اليوم بقي بويرتا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وقال الأطباء إن حالته تدهورت نتيجة مضاعفات تكرار توقف القلب عن العمل لفترة طويلة.

5. محمد عبدالوهاب (2006)

محمد عبدالوهاب، لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، توفي خلال حصة تدريبية مع فريقه.

سقط على الأرض فجأة، ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي في إنقاذه، وأشارت التحقيقات إلى أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وترك عبدالوهاب أثراً كبيراً في قلوب الجماهير المصرية.

6. أحمد رفعت (2024)

أحمد رفعت، اللاعب المصري الذي توفي منذ شهرين فقط، كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة مباراة مع فريقه بالدوري المصري، وتم نقله إلى المستشفى ونجح الأطباء في مساعدته على استعادة نبضه بعد توقف القلب لمدة ساعة كاملة، وبعد تحسن حالته بثلاثة أشهر سقط رفعت في منزله وتوفي على الفور، نتيجة مضاعفات في عضلة القلب.

7. صموئيل أوكواراجي (1989)

كان لاعب كرة قدم نيجيري لعب في مركز الوسط. وتوفي بشكل مأساوي في 12 أغسطس 1989 خلال مباراة تصفيات كأس العالم بين نيجيريا وأنغولا في لاغوس. انهار أوكواراجي فجأة في الملعب وتوفي نتيجة قصور في القلب.

كان أوكواراجي لاعباً موهوباً، حيث لعب لعدة أندية في أوروبا، بما في ذلك دينامو زغرب وشتوتغارت، وكان معروفًا بتفانيه وحبه لكرة القدم. وتظل وفاته في الملعب واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخ كرة القدم النيجيرية.

8. ميكلوش فيهير (2004)

كان لاعب كرة قدم مجري يلعب في مركز المهاجم. توفي بشكل مأساوي في 25 يناير 2004 خلال مباراة في الدوري البرتغالي بين فريقه بنفيكا وفيتوريا غيماريش.

فيهير انهار فجأة على أرض الملعب بعد تلقيه بطاقة صفراء، ورغم جهود الأطباء لإنعاشه، إلا إنه فارق الحياة في المستشفى نتيجة سكتة قلبية. وكانت وفاته صدمة كبيرة في عالم كرة القدم، وأثارت تساؤلات حول صحة اللاعبين وأهمية الفحوصات الطبية.

9. فيل أودونيل (2004)

فيل أودونيل كان لاعب كرة قدم أسكتلندي يلعب في مركز خط الوسط. توفي في 29 ديسمبر 2007 خلال مباراة في الدوري الأسكتلندي بين فريقه ماذرويل ودندي يونايتد.

أودونيل انهار فجأة أثناء المباراة وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا بسبب سكتة قلبية، وفاته كانت صدمة كبيرة في كرة القدم الأسكتلندية، وقد كان يُعرف بتفانيه ومهاراته القيادية. أودونيل لعب لأندية مثل سلتيك وشيفيلد وينزداي وماذرويل، وكان يحظى باحترام كبير من زملائه والجماهير.

10. مخلد الرقادي (2004)

كان لاعب كرة قدم عماني، توفي في 22 ديسمبر 2021. وكان يلعب في مركز الدفاع لنادي مسقط العماني.

توفي الرقادي بشكل مأساوي بعد تعرضه لانهيار مفاجئ خلال عملية الإحماء قبل مباراة فريقه في الدوري العماني.

ورغم الجهود المبذولة لإنقاذه، إلا إنه فارق الحياة بسبب أزمة قلبية.

هذه الحوادث تذكرنا دائمًا بأن كرة القدم، رغم أنها رياضة مليئة بالحماس والإثارة، إلا أنها قد تكون أيضًا مسرحًا للحظات مأساوية.

ولا يمكن التقليل من أهمية الفحوصات الطبية الدورية للاعبين، كما أن وجود فرق طبية مجهزة في كل مباراة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من قبل الاتحادات الرياضية والأندية لضمان صحة وسلامة اللاعبين، فالحياة أثمن من أي مباراة أو بطولة.

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