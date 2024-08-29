كيران تريبير يضع حداً لمسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا

المصدر: وكالات

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وضع مدافع نيوكاسل كيران تريبير حدا لمسيرته الدولية في كرة القدم الخميس، بعدما خاض 54 مباراة بقميص منتخب إنجلترا.

لعب إبن الـ33 عاما دورا كبيرا في بروز منتخب "الأسود الثلاثة" كقوة لا يُستهان بها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الستة الماضية.

وجاء هدف تريبير الوحيد على المستوى الدولي خلال الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 أمام كرواتيا.

كما كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي التي بلغت الدور نصف النهائي في النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا وربع نهائي كأس العالم 2022.

ومن المرتقب أن يعلن مدرب إنجلترا المؤقت لي كارسلي عن تشكيلته في وقت متأخر من يوم الخميس.

واستقال غاريث ساوثغيت من منصبه مدربا لمنتخب إنجلترا بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.

وكتب تريبير على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي "لقد كان تمثيل بلدي في أربع بطولات كبرى أحد أكبر الأوسمة في حياتي".

وتابع "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لغاريث وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتخب إنجلترا على الثقة التي وضعوها بي طوال السنوات الماضية".

وأضاف "شكرا لجميع زملائي في الفريق، لقد مررنا بلحظات خاصة للغاية حيث بلغنا نهائي كأس أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس العالم وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل".

تبدأ إنجلترا حقبة ما بعد ساوثغايت من خلال مواجهة مضيفتها إيرلندا في سبتمبر قبل أن تستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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