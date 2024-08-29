سأعيش اللحظة وأستمتع بها.. محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بصراحة عن مستقبله مع النادي، وعن رؤيته للفارق بين أسلوب مدرب ليفربول يورغن كلوب، وطريقة لعب المدرب آرني سلوت.

وفي مقابلة مع "سكاي سبورت"، تحدث صلاح عن عقده مع ليفربول الذي يقترب من نهايته، حيث قال: "تجديد عقدي مع ليفربول؟ أصبحت أكثر واقعية في التعامل مع هذه الأمور. قبل بداية الموسم، قلت لنفسي إنه ما زال لدي موسم في عقدي، لذا لن أضع هذا الأمر في مقدمة اهتماماتي الآن".

وأضاف: "أريد أن أستمتع بكل لحظة وألا أشغل نفسي بمستقبلي في الوقت الحالي. أركز على تقديم أفضل ما لدي للفريق والجماهير في كل مباراة، وهذا هو هدفي الأساسي كل أسبوع".

وأكد صلاح أنه لا يفكر في المستقبل البعيد، قائلاً: "لا أريد الانشغال بما سيحدث العام المقبل أو بعدها. أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وفي حديثه عن الفارق بين أسلوب لعب يورغن كلوب وآرني سلوت، أشار صلاح إلى أن هناك اختلافات واضحة بين طريقة الثنائي في توجيه اللاعبين داخل أرضية الملعب.

وأعرب عن حماسه للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد، مضيفاً: "أنا متحمس لخوض هذه المباراة، ومواجهة التحديات المقبلة".

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