سامي خضيرة يرشح لاعبًا جديدًا لحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى النجم الألماني الدولي السابق سامي خضيرة أن جوشوا كيميتش سيكون الأنسب لحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا بعد اعتزال إلكاي جوندوجان اللعب الدولي.

وسيضطر يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا لاختيار قائد جديد قبل مباريات الماكينات الشهر المقبل.

وأعلن ناجلسمان اليوم الخميس قائمة فريقه لمواجهة المجر في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل في دوري أمم أوروبا في دوسلدورف، ثم مواجهة هولندا بعدها بثلاثة أيام في أمستردام.

وقال خضيرة /37 عاما/ لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم أن كيميتش لاعب بايرن ميونخ البالغ من العمر 29 عاما والذي لعب إلى جواره في المنتخب الوطني "مثير للجدل للغاية، ولكنني أعتقد أيضا أن هذا يرجع إلى أنه أصبح مثيرا للجدل من اتجاهات مختلفة ومن قبل خبراء مختلفين".

وأضاف "لكن إذا كنت تعرفه، إذا كنت تعرف طموحه، إذا كنت تعرف جودته الرياضية، وكذلك طموحه لتولي الأدوار القيادية، أعتقد أنه سيكون الخليفة النموذجي لإلكاي جوندوجان، إذا تم حمايته ودعمه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز