بعد غياب طويل.. ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي

المصدر: وكالات

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أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد خطوة واحدة من العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة، بعد أن تدرب مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي مساء الأربعاء للمرة الأولى منذ قرابة 45 يوما.

وتعرض ميسي للإصابة خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ولم يشارك منذ ذلك الحين.

ولم يتضح بعد موعد عودة ميسي /37 عاما/ للمشاركة في مباريات إنتر ميامي، الذي يلاقي مضيفه شيكاغو بعد غد السبت ثم يواجه فيلادلفيا في 14 أيلول/سبتمبر المقبل.

ولم ينضم ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني خلال مبارياته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وخلال 12 مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، سجل ميسي 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، لكنه غاب عن ثمان مباريات لإنتر ميامي، في البداية بسبب كوبا أمريكا ثم بسبب الإصابة في الكاحل.

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