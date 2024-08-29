بورنموث يعزز صفوفه بالتعاقد مع كيبا من تشيلسي

المصدر: وكالات

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تعاقد بورنموث مع حارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا قادما من منافسه اللندني تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفقا لما أعلنه صاحب المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي الخميس.

وبات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما أغلى حارس مرمى في التاريخ في العام 2018، عندما دفع تشيلسي قيمة البند الجزائي في عقده مع فريقه السابق أتلتيك بلباو والبالغة 80 مليون يورو للتعاقد معه.

وكان أساسيا مع "البلوز" إلى أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي، قبل استعادة مركزه الأساسي.

وخاض اللاعب الباسكي أكثر من مئة مباراة في الدوري الإنجليزي مع النادي اللندني، وتُوّج معه بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الكأس السوبر الأوروبية والدوري الأوروبي.

ولعب كيبا الموسم الماضي مع ريال مدريد على سبيل الإعارة بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فضّل عليه الأوكراني أندري لونين في نهاية المطاف.

وقرر تشلسي تقليص عدد لاعبيه عشية نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا، وهو أمر ضروري بالنظر إلى عدد اللاعبين المسجلين على كشوفاته. ومن بين حراس المرمى وحدهم، هناك الإسباني روبرت سانشيس، الصربي ديوردي بيتروفيتش والسويدي فيليب يورغنسن.

وبدأ بورنموث الذي احتل المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، موسمه الجديد مع حارس المرمى البرازيلي نيتو البالغ من العمر 35 عاما والذي حمل شارة القيادة في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل (1-1).

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