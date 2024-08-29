ألمانيا تبدأ عهدًا جديدًا في دوري الأمم الأوروبية بتشكيلة شبابية

المصدر: وكالات

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اختار مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان تشكيلة مطعّمة ببعض اللاعبين الشبان بعد إعتزال النجوم المخضرمين، ذلك لخوض استحقاق دوري الأمم الأوروبية في أيلول/سبتمبر في أول ظهور لـ "دي مانشافت" منذ خروجه من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 التي استضافها على أرضه.

وهذه التشكيلة الأولى لأبطال العالم 4 مرات منذ إعلان الحارس مانويل نوير وتوماس مولر الاعتزال الدولي وتوني كروس تعليق حذائه نهائيا.

كذلك، أعلن قائد المنتخب في كأس أوروبا الأخيرة إيلكاي غوندوغان الذي غاب عن فوز ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 بداعي الإصابة، اعتزاله الدولي.

ولم يُعلن ناغلسمان هوية اللاعب الذي سيحمل شارة القيادة خلفا لغوندوغان، لكنّ بعض التقارير الإعلامية الألمانية ذكرت بأنّ يوزوا كيميش سيكون في طليعة المرشحين.

ويُعد لاعب الوسط أنجيلو ستيلر الوحيد المستدعى من دون أن يخوض قط مباراة دولية، حيث أشاد ناغلسمان بـ "أدائه الجيد" مع شتوتغارت الذي حلّ وصيفا لباير ليفركوزن في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وقال المدرب الشاب إنّه سيُبقي على أغلب الوجوه التي برزت في النهائيات القارية الأخيرة على الرغم من الخروج من ربع النهائي.

ونوّه ناغلسمان "في الوقت الحالي، هذه التغييرات كافية للمنتخب الوطني. نريد أن نمنح تشكيلة كأس أوروبا الفرصة لتقديم نفسها مرة أخرى في المباريات الأولى بعد البطولة".

وسيحظى أخيرا الحارس مارك-أندريه تير شتيغن بفرصة أن يكون الحارس الأول بعد أن بقي خلف نوير لسنوات طويلة، حيث ستكون أنظاره شاخصة الى كأس العالم 2026.

ويغيب مدافع ريال مدريد الإسباني أنتونيو رودريغر عن الاستحقاق الدولي المقبل بعد أن مُنح قسطا من الراحة بسبب كثافة المباريات التي خاضها خلال العام الحالي.

ولم تضم التشكيلة مهاجم بايرن سيرج غنابري الذي غاب عن كأس أوروبا الاخيرة بسبب إصابة عضلية، وذلك الرغم من عودته الى الملاعب.

وتلتقي ألمانيا مع ضيفتها المجر في السابع من أيلول/سبتمبر في دوسلدورف، قبل أن تواجه هولندا في أمستردام في العاشر منه ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول والتي تضم أيضا البوسنة.

فيما يأتي التشكيلة

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)

الدفاع: فالديمار أنتون، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيغ)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش وأنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، باسكال غروس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)

الهجوم: مكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (وست هام الإنكليزي)، كاي هافيرتس (أرسنال الإنكليزي)، ودنيز أونداف (شتوتغارت).

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