اختراق حساب مبابي.. تضامن مع فلسطين وإهانة ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على منصة "إكس" للاختراق في الساعات الأولى من صباح الخميس.

هذه الواقعة جاءت في وقت حساس بالنسبة لمبابي الذي ينصب كل تركيزه مع فريقه ريال مدريد الذي انضم له مؤخرًا في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث يمتد عقده مع الميرنغي حتى صيف 2029.

واستغل المخترق هذه الفرصة لنشر مجموعة من التغريدات المثيرة للجدل، والتي شملت متابعة عدد كبير من الحسابات بشكل عشوائي، والترويج للعملات الرقمية، كما تضمنت التغريدات إهانات لزميله السابق في باريس ليونيل ميسي، إضافة إلى سخرية لاذعة من أندية مثل توتنهام، مانشستر سيتي، وتشيلسي.

ولم يكتفِ المخترق بذلك، بل قام بنشر فيديو شهير لشخص يشبه مبابي وهو يرقص، ليزيد من حدة الفوضى التي أحدثها.

وربما كانت التغريدة الأكثر لفتًا للانتباه هي تلك التي عبّر فيها المخترق عن دعمه لفلسطين بكتابة "فلسطين حرة"، مما أضاف بعدًا سياسيًا للأزمة.

ورغم أن مبابي استعاد حسابه بعد ساعات قليلة من الاختراق وقام بحذف جميع التغريدات المثيرة للجدل، إلا أن الواقعة جاءت قبل ساعات من مواجهة مهمة تجمع ريال مدريد بفريق لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك مبابي في ثلاث مباريات رسمية حتى الآن مع ريال مدريد، وسجل هدفًا واحدًا بقميص الميرنغي، ساهم من خلاله في فوز الريال بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا، إلا إنه لم يتمكن من التسجيل في أول مباراتين له بالدوري الإسباني.

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