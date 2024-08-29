الدور الثالث لكأس الرابطة.. ليفربول يواجه ويستهام ومانشستر سيتي ضد واتفورد

المصدر: وكالات

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يبدأ ليفربول رحلة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بملاقاة ضيفه ويستهام يونايتد في الدور الثالث.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، وستكون واحدة من بين ثلاث مواجهات تجمع بين فريقين ينافسان بالدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مواجهة إيفرتون مع ضيفه ساوثهامبتون وبرايتون مع ضيفه وولفرهامبتون.

ويخرج بارو المنافس بالدرجة الثانية، والذي بلغ الدور الثالث للمرة الأولى منذ موسم 1967/ 1968، لملاقاة تشيلسي وصيف النسخة الماضية، فيما سيلتقي ويمبلدون الذي أطاح بإيبسويتش تاون من الدور الثاني، مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويلتقي ارسنال مع ضيفه بولتون واندرز ومانشستر يونايتد مع ضيفه بارنسلي.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق واتفورد فيما يلتقي أستون فيلا مع مضيفه ويكومب وتوتنهام مع مضيفه كوفنتري وفولهام مع مضيفه بريستون.

وتقام المباريات في الأسابيع التي تبدأ يومي 16 و23 أيلول/سبتمبر، تزامنا مع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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