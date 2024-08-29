الدوري الإيطالي يشتعل.. مواجهات قوية تنتظر الأندية الكبرى

المصدر: وكالات

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تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمباراتين، غدا الجمعة، تجمع الأولى بين فينيزيا وضيفه تورينو، ويلعب في الثانية حامل اللقب إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا.

ويدخل إنتر ميلان المواجهة بعدما نجح في الجولة الثانية من تحقيق فوزه الأول بالمسابقة بهدفين نظيفين على حساب ليتشي، معوضا جماهيره عن خيبة الأمل في الجولة الأولى، بالتعادل 2 /2 مع مضيفه جنوه.

وسجل المدافع ماتيو دارميان ولاعب الوسط هاكان شالهان أوغلو، هدفي المباراة أمام ليتشي، لكن الجماهير والمدرب سيميوني إنزاجي لازالا يبحثان عن أهداف من نجوم الفريق ولا سيما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ولم يسجل لاوتارو مارتينيز في مواجهة جنوه التي انتهت بالتعادل 2/2، فيما غاب عن مواجهة ليتشي بسبب الإصابة.

لكن الفريق الأزرق والأسود سجل 4 أهداف حتى الآن في الموسم الحالي، جاء منهم اثنان للفرنسي ماركوس تورام، وسيكون إنزاجي في حاجة لتضافر جهود جميع نجوم الفريق في الخط الأمامي من أجل تحقيق الفوز على فريق عنيد.

بدوره، يحاول أتالانتا الابتعاد عن أجواء خيبة الأمل المصاحبة لخسارته في الجولة الماضية أمام تورينو بهدف مقابل هدفين، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة إنتر ميلان الصعبة.

ولا يتمتع أتالانتا بسجل جيد في مواجهة إنتر ميلان، حيث إنه خسر أربع من آخر ست مباريات بين الفريقين، ولم يتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من التعادل مرتين في موسم 2021 / 2022.

ولم ينجح أتالانتا في تحقيق الفوز على إنتر ميلان منذ تشرين الثاني / نوفمبر عام 2018، حينما فاز عليه بنتيجة كبيرة 4 / 1، ومنذ ذلك الحين لم ينجح في الفوز عليه بمسابقة الدوري.

وكان أتالانتا بدأ الموسم بقوة من خلال اكتساح ليتشي برباعية نظيفة، لكنه خسر أمام تورينو في الجولة الماضية، وهو الفريق صاحب لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والذي خسر في نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد أوائل الشهر الجاري.

لكن الأنظار في الجولة الثالثة ستكون مصوبة وبقوة نحو مواجهة يوفنتوس وضيفه روما، والتي ستقام يوم الأحد.

وبالنسبة للكثيرين تعد مواجهة يوفنتوس وروما واحدة من أقوى المواجهات في تاريخ الكرة الإيطالية، حيث إن الفريقين بلغا ذروة المنافسة بينهما في فترة الثمانينات، حيث سيطرا على المنافسة على اللقب، ورغم أن التفوق كان غالبا ليوفنتوس، نجح روما في الظفر بلقب موسم 1982 / 1983 على حساب الفريق الأبيض والأسود والمدجج بالنجوم وقتها مثل ميشيل بلاتيني والمدافع أنطونيو كابريني والهداف باولو روسي وغيرهم.

وينتظر روما إحصائية غير موفقة بالنسبة له أمام يوفنتوس، حيث إن فريق "السيدة العجوز" يعد أكثر فريق نجح في الفوز على روما بـ 86 فوزا، فيما خيم التعادل في 52 مباراة وفاز روما في 42 مواجهة.

ويدخل فريق المدرب تياجو موتا، مواجهة الأحد، بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في أول مباراتين بالدوري على حساب كل من كومو وهيلاس فيرونا بنتيجة واحدة 3 / صفر.

ومع قدوم الصفقات الجديدة لصفوف الفريق مثل الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس من فيورنتينا الإيطالي والهولندي تيون كوبمنيرز القادم من أتالانتا والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو القادم من بورتو، تبدو التوقعات عالية بالنسبة للفريق الذي لم ينجح في الحصول على لقب الدوري الإيطالي منذ موسم 2019 / 2020.

على الجانب الآخر، لا تبدو الأمور جيدة في فريق روما، حيث لعب الفريق مباراتين تعادل في الأولى سلبيا مع كالياري، قبل أن يخسر أمام ضيفه إمبولي 1 / 2، ليصبح برصيد نقطة واحدة فقط بعد مرور جولتين من المنافسة.

وكان المدافع السعودي سعود عبد الحميد، انضم لروما هذا الاسبوع قادما من فريق الهلال، ليصبح أول لاعب سعودي ينضم لفريق في الدوري الإيطالي، وقد ينضم لقائمة الفريق في المباراة التي ستقام في ملعب "يوفنتوس أرينا" في تورينو.

وبعيدا عن سعود عبد الحميد، كان الموقف ضبابيا في الفترة الماضية بالنسبة لفريق العاصمة، بعدما كان مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا قريبا من الرحيل عن الفريق إلى القادسية السعودي قبل فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ولم يحظ روما بسوق انتقالات مرض لجماهيره، بعدما ضم الإسباني أنخلينو من لايبزج الألماني ومواطنه بوبا سانجاري من ليفانتي والحارس الأسترالي ماتيو ريان من ألكمار الهولندي، لكنه نجح في ضم صفقة هجومية مميزة تتمثل في الأوكراني أرتيم دوفبيك القادم من جيرونا الإسباني والأرجنتيني ماتياس سولي القادم من يوفنتوس.

وفي مباراة أخرى ستقام يوم الأحد، يسعى فريقا ميلان ولاتسيو إلى تجاوز الخسارة التي تعرضا لها الجولة الماضية، وذلك حينما يتواجهان في الملعب الأولمبي بروما.

وكان لاتسيو بدأ الموسم بالفوز على فينزيا 3 /1، قبل أن يخسر في الجولة الماضية بهدفين دون رد أمام أودينيزي، فيما لم يحقق ميلان أي فوز حتى الآن في الدوري.

المباراة الأولى لميلان انتهت بالتعادل 2 /2 مع تورينو، قبل أن تأتي الخسارة المفاجئة على أرض الصاعد بارما بنتيجة 1 /2.

ودخل البرتغالي باولو فونسيكا في مأزق مبكر بعد الخسارة أمام بارما، وستكون مواجهة لاتسيو بمثابة اختبار حقيقي له من أجل الخروج من البداية السيئة للفريق في الموسم الجاري.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب بولونيا مع ضيفه إمبولي وليتشي مع ضيفه كالياري ونابولي وضيفه بارما في مباريات السبت، وفي مباريات الأحد، يلتقي جنوه مع ضيفه هيلاس فيرونا، فيما يحل مونزا ضيفا على فيورنتينا ويواجه أودينيزي ضيفه كومو.

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