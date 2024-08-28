الكونميبول يعاقب 11 لاعباً من منتخب الأوروغواي بسبب أحداث كوبا أميركا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) عن معاقبة 11 لاعبا من منتخب الأوروغواي بسبب الأحداث التي رافقت المباراة ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي، بينهم مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييس الذي أوقف 5 مباريات.

وبالإضافة إلى نونييس، تم ايقاف رودريغو بنتانكور 4 مباريات، وكل من ماتياس اوليفيرا ورونالدو اراوخو وخوسيه ماريا خيمينيس 3 مباريات، في حين غُرّم كل من سانتياغو ميليو وماتياس فينا وسيباستيان كاسيريس واميليانو مارتينيس وفاكوندو بيليستري وبراين رودريغيس 5 الاف دولار من دون ايقافهم.

واشتبك لاعبو الأوروغواي مع الجماهير الكولومبية عقب خسارتهم 0-1 في نصف نهائي البطولة القارية.

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