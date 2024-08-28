ياسين عدلي من ميلان إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

المصدر: وكالات

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تعاقد فيورنتينا الإيطالي مع لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي قادماً من منافسه المحلي ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، وفقا لما أعلنه نادي مدينة فلورنسا الأربعاء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي "البنفسجي" سيدفع ما يُقارب 13 مليون يورو مع الإضافات في حال قرر الاستفادة من بند الحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم في نهاية الموسم.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى ميلان من بوردو الفرنسي في صيف العام 2021 مقابل 8.75 مليون يورو، ودافع عن ألوانه في 39 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا هدفا واحدا في مواجهة روما بالدوري المحلي في 14 يناير 2024.

ويسعى فيورنتينا بالتعاقد مع عدلي إلى تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد رافاييلي بالادينو الذي خلف فينتشينتسو إيتاليانو المنتقل لتدريب بولونيا.

ولم يحقق فيورنتينا أي فوز في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، بتعادله محليا أمام الصاعدين بارما 1-1 وفينيتسيا من دون أهداف، إضافة إلى تعادله 3-3 مع ضيفه بوشكاش أكاديميا المجري ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى الكونفرس ليغ التي حل وصيفا فيها في 2023 و2024.

وإضافة إلى عدلي، سبق لفيورنتينا التعاقد مع العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، أبرزهم حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، المهاجم مويز كين من يوفنتوس، لاعب الوسط أندريا كولباني من مونتسا، والمدافع الكرواتي مارين بونغراتشيتش من ليتشي.

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