ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جناح يوفنتوس حتى 2028

المصدر: وكالات

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توصل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم فيديريكو كييزا إلى قلعة (آنفيلد)، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وكشف الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية أن قيمة الصفقة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، علاوة على مبلغ إضافي قدره 5ر2 مليون إسترليني بناء على أداء اللاعب الإيطالي مع ليفربول.

كان كييزا قد وافق بالفعل من حيث المبدأ على الانتقال لملعب أنفيلد وأن ليفربول مستعد لعرض عقد لمدة 4 أعوام.

وتتم إجراءات الصفقة بسرعة لاسيما وأنه لم يعد متبقيا سوى 3 أيام فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



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