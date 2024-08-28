هدف واحد فقط يفصل رونالدو عن كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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يترقب عالم كرة القدم بشغف كبير تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث يقترب

"الدون" من تسجيل هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، إذ يفصله هدف واحد فقط عن الوصول إلى هذا الرقم القياسي الذي لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ اللعبة.

ويُعتبر رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرته الطويلة والملهمة في الملاعب.

بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية في سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث سجل خمسة أهداف فقط، لكن انطلاقته الحقيقية كانت مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث أحرز 145 هدفًا خلال فترتيه مع النادي.

أحد أبرز مراحل مسيرته كانت مع ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 450 هدفًا، مما جعله الهداف التاريخي للنادي الملكي، ثم انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، وواصل تألقه بإضافة 101 هدف إلى رصيده، قبل أن ينضم إلى النصر السعودي، حيث أضاف 68 هدفًا معه، حتى الآن.

رونالدو أيضًا قدم مساهمات كبيرة مع منتخب بلاده البرتغال، حيث سجل 130 هدفًا، مما يجعله الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي.

وتعكس المسيرة الاستثنائية لرونالدو موهبته الفائقة وعمله الجاد الذي وضعه على قمة أفضل اللاعبين في العالم.

ومما لا شك فيه أن وصوله إلى الهدف رقم 900 سيسجل كحدث بارز في تاريخ كرة القدم، ويعزز من إرثه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الرياضة.

وتتطلع الجماهير حول العالم بشغف لمشاهدة هذا الإنجاز التاريخي، الذي سيظل خالداً في سجلات كرة القدم ويُضاف إلى سجل إنجازات رونالدو المذهل، مؤكدًا مرة أخرى لماذا يعتبر النجم البرتغالي من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

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