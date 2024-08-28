أنشيلوتي يكشف عن خطط ريال مدريد لمواجهة ضغط المباريات

المصدر: البيان

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في مؤتمر صحفي عقده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة فريقه ريال مدريد أمام لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025، ناقش المدير الفني العديد من القضايا المتعلقة بالفريق واستعداداته.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس على ملعب جران كناريا، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تعثره في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا وتعادله، ثم تحقيقه فوزاً مريحاً في الجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد أمام بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو.

تدوير اللاعبين وضغط المباريات

تحدث أنشيلوتي عن أهمية تدوير اللاعبين بسبب الجدول المزدحم، خاصة مع اقتراب انطلاق دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب الإيطالي أن الفريق يمتلك العديد من الخيارات في جميع المراكز، مما يسهل عليه إجراء تغييرات ضرورية للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وأضاف: "عندما يبدأ دوري أبطال أوروبا، سيكون الجدول أكثر ازدحامًا، علينا أن نعتمد على كل اللاعبين".

تأقلم كيليان مبابي

وعن مستوى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أشار أنشيلوتي إلى أن اللاعب يتحسن تدريجيًا ويتأقلم مع الفريق بشكل جيد.

وأوضح: "مبابي يتقدم بشكل جيد، وطلبت من الصحفيين التحلي بالتواضع في التعامل معه".

عودة ميليتاو

وأشاد أنشيلوتي بعودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو إلى مستواه المعروف، مشيرًا إلى صلابته في الدفاع وتفاهمه الكبير مع زميله أنطونيو روديجر.

وأضاف أنشيلوتي أن تمريرات ميليتاو الطويلة ستكون مفيدة للغاية للفريق، خاصة مع وجود مهاجمين سريعين يمكنهم الاستفادة منها.

الإصابات بالرباط الصليبي

وعبّر أنشيلوتي عن قلقه بشأن الإصابات المتكررة بالرباط الصليبي بين اللاعبين، موجهًا السبب إلى الجدول الزمني الضيق وقلة الوقت المتاح للاستعداد.

وأوضح: "الجدول المزدحم وعدم كفاية الوقت للإعداد يعرض اللاعبين للإصابات، وهذا أمر محزن للجميع".

نصائح لرينيير خيسوس وتطور حالة ألابا

وقدم أنشيلوتي نصيحة للاعب الشاب رينيير خيسوس بضرورة الانضمام إلى فريق يمكنه من إظهار إمكانياته.

أما بشأن حالة دافيد ألابا، فقد أكد أن اللاعب بدأ بالركض حول الملعب، لكن يجب التحلي بالصبر قبل عودته إلى الملاعب بشكل كامل.

في المجمل، أظهر أنشيلوتي تفاؤله وثقته في فريقه قبل المواجهة المقبلة، مع التركيز على أهمية إدارة الجدول المزدحم والحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال الموسم الطويل.

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