كريستيانو رونالدو يعيد إشعال المنافسة مع ميسي

المصدر: البيان

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أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، إحياء المنافسة الكلاسيكية بينه وبين غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد تسجيله هدفًا رائعًا من ركلة حرة في مباراة النصر ضد الفيحاء.

المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-1، ليحقق الفريق انتصاره الأول في الموسم الجديد ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

رونالدو سجل هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم عبر ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لتكون هذه الركلة الحرة رقم 63 التي يسجلها في مسيرته الاحترافية.

هذا الرقم يقربه مجددًا من ميسي، الذي يمتلك 65 هدفًا من ركلات حرة، مما يجعل الفارق بينهما هدفين فقط.

اللافت في هذه المنافسة الطويلة بين النجمين أن رونالدو كان لسنوات يتفوق على ميسي في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة.

ففي عام 2012، عندما أصبح ميسي هدافًا تاريخيًا لبرشلونة، كان يمتلك 5 أهداف فقط من ركلات حرة، بينما كان رونالدو يتفوق عليه بفارق واضح.

لكن ميسي، بدءًا من ذلك العام، بدأ بتحقيق قفزات كبيرة في هذا الجانب، حيث سجل 7 ركلات حرة في عام 2012 وحده، وواصل تحسين سجله ليصل إلى 10 ركلات حرة ناجحة في عام 2018.

في المقابل، تراجع عدد أهداف رونالدو من الركلات الحرة خلال فترته مع ريال مدريد ويوفنتوس، حيث سجل 9 ركلات حرة فقط في آخر 4 مواسم مع ريال مدريد وواحدة فقط في 3 مواسم مع يوفنتوس.

ومع حلول مارس 2023، كان ميسي قد تفوق على رونالدو بفارق 5 أهداف، حيث كان يمتلك 64 هدفًا من ركلات حرة مقارنة بـ 59 لرونالدو.

لكن مع تراجع ميسي في العامين الأخيرين، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط من ركلة حرة بين عامي 2023 و2024، عاد رونالدو ليقلص الفارق بتسجيله 5 أهداف من ركلات حرة في نفس الفترة.

ومع الركلة الحرة التي سجلها في مباراة الفيحاء، بات الفارق بين النجمين ضئيل، مما يعيد إشعال المنافسة بينهما في هذا الجانب.

رونالدو وميسي، اللذان استمرا في تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم العالمية، يظهران أن التنافس بينهما لا يزال حيًا ومشتعلًا، حتى بعد انتقالهما إلى دوريات مختلفة.

ومع استمرار مسيرتهما، يبقى السؤال: من سيتفوق في نهاية المطاف في صراع الركلات الحرة؟

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