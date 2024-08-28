حنبعل المجبري يوقع لبيرنلي ويودع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة

المصدر: البيان

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في خطوة جديدة ضمن مسيرته الكروية، أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي رسميًا تعاقده مع اللاعب التونسي حنبعل المجبري قادمًا من مانشستر يونايتد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصفقة التي تمتد لأربع سنوات، تأتي بعد فترة من الترقب حيث أثار المجبري إعجاب الكثيرين بأدائه المتميز.

حنبعل، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي إشبيلية الإسباني، يعود الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذه المرة ليدافع عن ألوان بيرنلي.

المجبري، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في سن مبكرة، قدّم مستويات واعدة جعلت منه أحد اللاعبين الصاعدين في كرة القدم الأوروبية.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، أعرب نادي بيرنلي عن سعادته بإتمام الصفقة، واصفًا المجبري بأنه إضافة قوية للفريق.

وجاء في البيان: "يسعدنا أن نؤكد التعاقد مع حنبعل المجبري لمدة 4 سنوات قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل رسوم غير معلنة".

بدوره، لم يخف حنبعل مشاعره حيال مغادرة مانشستر يونايتد، حيث نشر رسالة عاطفية عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "لقد كان شرفًا لي أن أمثل هذا النادي الرائع على مدار الخمس سنوات الماضية. أغادر مع العديد من الذكريات الجميلة، من بينها أول ظهور لي، وتسجيل أهدافي في أولد ترافورد، وتمثيل مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا".

وخلال فترة إعارته إلى إشبيلية الموسم الماضي، شارك المجبري في 6 مباريات ضمن منافسات الدوري الإسباني، بواقع 101 دقيقة فقط، مما يعكس تطلعه للحصول على مزيد من الفرص والوقت داخل المستطيل الأخضر مع فريقه الجديد بيرنلي.

ويسعى حنبعل إلى تحقيق إنجازات جديدة وإثبات جدارته في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل في أن يساهم في تعزيز مكانة بيرنلي في المنافسات المحلية.

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