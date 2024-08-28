هاري كين ينال الحذاء الذهبي بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ (صور)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استلم مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لأفضل هدّاف في دوري أوروبي لكرة القدم خلال حفل في بافاريا الثلاثاء.

سجّل كين 36 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الألماني، أكثر من أي لاعب آخر في القارة العجوز.

وعلى الرغم من تصدره ترتيب الهدّافين في الدوري الانكليزي ثلاث مرات، إلا أنّ كين لم يفز قط بالجائزة.

وقال كين "إنه شعور رائع".

وتابع "الجائزة للجميع. لولاكم لما كنت واقفا هنا اليوم. أشعر بالسعادة وأتطلع إلى الموسم الجديد. أشعر بطاقة جديدة.

"أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".

ولا يزال كاين الفائز بالعديد من الجوائز الفردية يبحث عن الفوز بباكورة ألقابه على المستوى الجماعي في مسيرته.

ولم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من الفوز بأي لقب في موسمه الاول مع العملاق البافاري، وهي كانت المرة الاولى التي يعجز فيها بايرن عن الفوز بلقب منذ العام 2012.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز