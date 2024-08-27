6 لاعبين عرب مثلوا روما قبل سعود عبدالحميد.. ومحمد صلاح أنجحهم

المصدر: موسى علي

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ليس سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي أول اللاعبين العرب الراكضين على ملعب الأولمبيكو معقل الذئاب نادي روما الإيطالي، بل سبقه لاعبون منهم من مرّ دون أثر، ومنهم من ترك بصمة، أنجهم وأصلحهم النجم المصري محمد صلاح.

وأعلن الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه سعود عبدالحميد إلى روما، بعدما باع المتبقي من عقده إلى الفريق الإيطالي.

وشق المصري أحمد حسام "ميدو" طريق اللاعبين العرب إلى نادي العاصمة عام 2004، ونستعرض تالياً اللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص روما قبل عبدالحميد.

1 – أحمد حسام "ميدو"

الجنسية: مصر

سنة اللعب لروما: 2004

مدة اللعب: 6 أشهر

المركز: مهاجم

المباريات: 14

الأهداف: 0

2 – حسين خرجة

الجنسية: المغرب

سنة اللعب لروما: 2005

مدة اللعب: 7 أشهر

المركز: صانع لعب

المباريات: 25

الأهداف: 1

3 – المهدي بنعطية

الجنسية: المغرب - فرنسا

سنة اللعب لروما: 2013

مدة اللعب: 12 شهراً

المركز: مدافع

المباريات: 37

الأهداف: 5

4 – محمد صلاح

الجنسية: مصري

سنة اللعب لروما: 2015 - 2017

مدة اللعب: عامان

المركز: مهاجم

المباريات: 83

الأهداف: 34

ولعب لروما أيضاً المغربي إسماعيل حمايدات في 2016، إلا أنه لم يخض بقميص الذئاب أي دقيقة، وقضى تلك الفترة معاراً لأندية إيطالية وغيرها، كما مثّل الجزائري حسام عوار روما في الموسم الماضي، وخاض معه 25 مباراة واكتفى بأربعة أهداف، قبل انتقاله هذا الصيف إلى اتحاد جدة.

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