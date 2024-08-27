ليفربول يضع خطة لتجديد عقد صلاح ويتحرك لضم موهبة يابانية كخطة بديلة

المصدر: البيان - سارة عبدالباقي

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تشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن المفاوضات بين نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده لا تزال في مراحلها الأولية، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية السعودية بضم اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، مما يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مستقبله.

ووفقًا لموقع "caughtoffside"، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل محادثات تجديد العقد مع صلاح، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى.

ومع ذلك، فإن هذه المفاوضات تأتي في وقت حساس، خاصة مع استمرار الأنباء حول اهتمام الأندية السعودية بضم صلاح بعقد مغرٍ، مما يزيد من الضغوط على إدارة النادي الإنجليزي.

في سياق متصل، أوضح التقرير أن ليفربول بدأ في اتخاذ خطوات احترازية تحسبًا لاحتمال رحيل محمد صلاح.

ومن بين هذه الخطوات التفاوض مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد، الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة النادي لتعويض أي فجوة محتملة قد يتركها صلاح في حال قرر الرحيل.

ومن المعروف أن كوبو يعتبر من أبرز اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني، حيث قدم أداءً مميزًا مع فريقه ريال سوسيداد، ما جعله هدفًا محتملاً للعديد من الأندية الأوروبية.

ويأتي اهتمام ليفربول بالتعاقد معه كإشارة إلى أن النادي يستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك فقدان أحد أهم نجومه في السنوات الأخيرة.

يبقى السؤال هو ما إذا كان محمد صلاح سيختار البقاء في "أنفيلد" وتجديد عقده، أم أنه سيقرر خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

ومهما كانت النتيجة، فإن ليفربول يبدو مصممًا على تأمين مستقبله من خلال البحث عن بدائل قوية، مثل كوبو، للحفاظ على قوته الهجومية في حال حدوث أي تغييرات.

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