مانشستر يونايتد يقترب من ضم مانويل أوجارتي بصفقة ضخمة

المصدر: وكالات

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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مبدئي للتعاقد مع مانويل أوجارتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وتردد أن الدولي الأوروجواياني /23 عاما/ على وشك الانضمام إلى يونايتد مقابل 50 مليون يورو (8ر55 مليون دولار)، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

وسيكون أوجارتي أحدث الصفقات الصيفية لمانشستر يونايتد، الذي عزز صفوفه في تلك النافذة بالتعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو ونصير مزراوي وماتيس دي ليخت.

وعقب التقارير التي وردت اليوم عن سفره لمدينة مانشستر الإنجليزية لإجراء الفحص الطبي قبل انضمامه رسميا للفريق الأحمر، نشر أوجارتي على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) رمزا تعبيريا مثيرا.

وبدأ أوجارتي مسيرته الكروية في أوروجواي مع نادي فينيكس، قبل أن يقضي موسمين مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل لفريق العاصمة الفرنسية عام 2023.

شارك أوجارتي في 25 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وساعد باريس سان جيرمان على الفوز بلقب المسابقة، بالإضافة لحصد كأس فرنسا، كما خاض 8 لقاءات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم أوجارتي أداء مميزا أيضا في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) هذا الصيف، التي شهدت تواجد أوروجواي في المركز الثالث، وتم اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا في المسابقة القارية من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

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