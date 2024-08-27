إصابة جديدة تهدد مشاركة إريك جارسيا مع برشلونة

المصدر: وكالات

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أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه إريك جارسيا تعرض لإصابة في قدمه.

ويعاني جارسيا /23 عاما/ من إصابة في قدمه اليمنى، ولم يتم الإعلان عن موعد عودته مرة أخرى للملاعب.

وذكر برشلونة في بيان على حسابه الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "يعاني لاعب الفريق الأول إيريك جارسيا من التهاب اللفافة الأخمصية في قدمه اليمنى. سيحدد مدى تحسن حالته موعد عودته للتدريبات".

كان آخر ظهور لجارسيا مع برشلونة يوم السبت الماضي، عندما دخل بديلاً لمارك بيرنال في الدقيقة 83 من عمر مباراة الفريق ضد ضيفه أتلتيك بلباو ببطولة الدوري الإسباني، التي فاز بها الفريق 2 / 1 بفضل هدفي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

وانضم إريك جارسيا لبرشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2021 وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي منذ وصوله للفريق، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الثلاثاء.

وكان جارسيا حصل أيضا على الميدالية الذهبية في دورة باريس الأولمبية في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد فوزه بنهائي منافسات كرة القدم للرجال مع منتخب إسبانيا الأولمبي، عقب تغلبه 5 / 3 على نظيره الفرنسي.

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