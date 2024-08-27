دليل جديد من اتحاد اللاعبين لمساعدة اللاعبات الحوامل على العودة للملاعب

المصدر: وكالات

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أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين دليلا من 48 صفحة لمساعدة اللاعبات وأسرهن والأجهزة المعاونة في الفرق على فهم والتعامل مع مرحلة الحمل ومسيراتهن في اللعب بعد الولادة بشكل أفضل.

ويأتي الكتيب الذي يحمل عنوان "دليل العودة للعب بعد الولادة" في ظل ما اكتشفه الاتحاد من نقص المعرفة في عالم كرة القدم الاحترافية.

وقالت أليكس كولفين مدير السياسات والعلاقات الاستراتيجية المتعلقة بكرة القدم النسائية في الاتحاد خلال اتصال عبر الفيديو "هناك تباين ملحوظ، ليس فقط في عالم كرة القدم، ولكن في الرياضة بشكل عام إذ لا يمكنك إنجاب طفل وتكونين رياضية.

"(سيكون) في الواقع بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في عالم كرة القدم النسائية الاحترافية".

وكتب الدليل فريق عمل من لاعبات محترفات لديهن أطفال ومن بينهن مهاجمة جاميكا السابقة تشينا ماثيوز وحارسة مرمى ألمانيا ألموث شولت والأمريكية كريستال دان والأيسلندية سارة بيورك جونارسدوتير بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في القطاع الطبي.

ويتناول الدليل كل شيء بدءا من حقوق اللاعبات حتى النصائح المتعلقة بالمناقشات مع الأندية إلى المخاوف الجسدية المباشرة بشأن النوم والتغذية والتدريب أثناء الحمل وصولا إلى المخاوف طويلة المدى مثل الرضاعة الطبيعية والعودة إلى التدريب واللعب على مستوى رفيع.

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