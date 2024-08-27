تشيلسي يوقع مع موهبة جينك البلجيكي

المصدر: وكالات

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تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع مايك بيندرز، حارس مرمى فريق جينك البلجيكي الصاعد.

ومن المقرر أن ينضم الحارس البلجيكي /19 عاما/ للفريق اللندني الصيف المقبل، حيث يمتد عقده حتى عام 2032.

وشارك بيندرز، لاعب منتخب بلجيكا للناشئين تحت 19 عاما، لأول مرة مع جينك الشهر الماضي فقط، خلال لقائه ضد فريق ستاندرد لييج، وحافظ على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ومن المقرر أن يبقى بيندرز مع جينك في الدوري البلجيكي الممتاز لبقية الموسم الحالي.

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