بين الجمال والأداء.. زراعة الشعر تتصدر اهتمامات نجوم كرة القدم وصلاح آخر المنضمين

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في السنوات الأخيرة، أصبحت زراعة الشعر خيارًا شائعًا بين نجوم كرة القدم، حيث يسعى العديد منهم لاستعادة مظهرهم الشبابي والاحتفاظ بإطلالة لائقة تلائم مكانتهم الرياضية.

ومع تطور تقنيات زراعة الشعر، باتت هذه الإجراءات أكثر أمانًا وفعالية، مما جعلها وجهة مفضلة للكثير من الرياضيين.

محمد صلاح - نجم ليفربول

أحدث النجم المصري محمد صلاح ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية والإعلامية بخضوعه لزراعة الشعر مؤخرًا.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها صلاح للحفاظ على مظهره، كحالته البدنية المثالية، والتي تساهم بشكل كبير في أدائه القوي على المستطيل الأخضر.

واين روني - أسطورة مانشستر يونايتد

من أبرز النجوم الذين خضعوا لزراعة الشعر هو واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي.

روني كان قد خضع لجراحة زراعة شعر قبل عدة سنوات، وأصبح هذا الموضوع من أبرز الأحاديث في وسائل الإعلام بعد أن كشف عن التغيير في مظهره.

ساعدت عملية زراعة الشعر روني على استعادة مظهره الطبيعي وجعلته أكثر راحة في الظهور العام.

مارك أندريه تير شتيجن - حارس برشلونة

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، هو أحد النجوم الذين خضعوا لعملية زراعة شعر.

رغم أن تير شتيجن لم يكن يعاني من مشكلة تساقط الشعر بشكل كبير، إلا أنه اختار هذا الأمر لتحسين مظهره.

ديفيد بيكهام - أيقونة كرة القدم الإنجليزية

ديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي وأيقونة كرة القدم العالمية، يعتبر أحد الشخصيات الرياضية التي ارتبط اسمها بجراحة زراعة الشعر.

على الرغم من أن بيكهام لم يؤكد بشكل رسمي خضوعه لهذه العملية، إلا أن التحولات الملحوظة في مظهره أثارت الكثير من التكهنات والشائعات حول لجوئه لزراعة الشعر.

بيكهام، الذي يُعرف دائماً باهتمامه الشديد بمظهره وأناقة تسريحاته، كان دائماً رمزاً للأناقة في عالم كرة القدم، ويبدو أن الحفاظ على إطلالة شبابية جزء من هذه الصورة التي يحرص على إبرازها.

شيردان شاكيري - لاعب أولمبيك ليون

شيردان شاكيري، لاعب منتخب سويسرا وأولمبيك ليون، خضع لزراعة الشعر لتحسين مظهره، حيث كان يعاني من مشاكل في تساقط الشعر، مما دفعه للجوء إلى هذه التقنية التي أثبتت فعاليتها في استعادة مظهره الطبيعي.

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