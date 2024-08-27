برونو لاباديا يقود منتخب نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

المصدر: وكالات

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عيّن الاتحاد النيجيري لكرة القدم الثلاثاء الألماني برونو لاباديا مدربا جديدا لمنتخبه الوطني الأول، خلفا للمدرب فينيدي جورج المقال من منصبه.

وأقيل جورج الذي عُيّن في نهاية نيسان/أبريل من مهامه الفنية بسبب سوء النتائج بعد تعادل أمام جنوب إفريقيا (1-1) وخسارة أمام بينين (1-2) في حزيران/يونيو الماضي، مما ترك "السوبر إيغلز" في وضع سيئ للغاية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات.

وسيقود لاباديا (58 عاما) المولود في مدينة دارمشتاد، زملاء النجم فيكتور أوسيمهن مهاجم نابولي الإيطالي في مواجهتي بينين ورواندا الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف نيجيريا نظيرتها بينين في أويو في السابع من أيلول/سبتمبر، قبل أن تحلّ ضيفة على رواندا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وأوضح الأمين العام للاتحاد النيجيري محمد السانوسي في بيان أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري وافقت على توصية لجنتيها الفرعية الفنية والتطويرية بتعيين برونو لاباديا على رأس +السوبر إيغلز+"، مضيفا أن "التعيين يدخل حيز التنفيذ فورا".

وسبق للاباديا وهو مهاجم دولي ألماني سابق أن دافع عن ألوان كايزرسلاوترن وبايرن ميونيخ.

ودرّب لاحقا فرقا عديدة في الدوري الألماني مثل شتوتغارت وباير ليفركوزن وفولفسبورغ من دون التتويج بالألقاب.

ويُعتبر لاباديا سادس ألماني يقود منتخب نيجيريا الذي بلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية في شباط/فبراير الماضي قبل الخسارة أمام ساحل العاج 1-2، لكنه غاب عن مونديال 2022 في قطر.

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