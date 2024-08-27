تحت قيادة فابريجاس.. كومو يحقق أول نقطة في الكالتشيو منذ أكثر من عقدين

المصدر: وكالات

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حصد فريق كومو أول نقطة له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من عقدين من الزمان بتعادله مع مضيفه كالياري 1 /1، أمس، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وتقدم كالياري في الدقيقة 44 عن طريق روبرتو بيكولي، قبل أن يدرك كومو التعادل عن طريق باتريك كوتروني في الدقيقة 53.

ونجح بيكولو في تسجيل أهداف مع خمسة فرق مختلفة خلال خمسة مواسم متتالية بالدوري الإيطالي، بعد أن حقق الأمر ذاته مع أندية ليتشي وإمبولي واتالانتا وسبيزيا.

وحصل كومو على أول نقطة في مشواره هذا الموسم بعد صعوده من الدرجة الثانية، وكان قد خسر صفر/3 في الجولة الأولى أمام يوفنتوس.

على الجانب الآخر، حصل كالياري على نقطته الثانية في الموسم الجاري، بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع روما.

وتحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس حصد كومو نقطته الأولى بدوري الأضواء منذ 21 عاما.

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