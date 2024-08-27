الأوروغوياني إيزكويردو يصارع للبقاء على قيد الحياة بعد حادثة خطيرة في الملعب (فيديو)

المصدر: وكالات

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ذكر أطباء في المستشفى البرازيلي الذي يعالج فيه لاعب كرة القدم الأوروغواياني، خوان إيزكويردو، إنه ما يزال في وحدة العناية الفائقة بسبب حالته الحرجة، ويبقى على أجهزة التنفس الصناعي.

لم يقدم مسؤولو مستشفى ألبرت أينشتاين تفاصيل أخرى في بيان وقعه الأطباء الثلاثة الذين يعالجون إيزكويردو.

يتلقى المدافع البالغ من العمر 27 عاما، العلاج الطبي منذ سقوطه خلال مباراة ضمن بطولة كأس ليبرتادوريس بين فريقه، ناسيونال الأورغوياني، ومضيفه ساو باولو البرازيلي يوم الخميس.

قالت إدارة المستشفى في بيان سابق إن إيزكويردو شهد "تطورا في حالة تلف المخ وزاد الضغط داخل جمجمته"، وهو ما يعتبره الأطباء حالات تهدد الحياة.

زار دييغو لوغانو، قائد منتخب أوروغواي السابق، اللاعب يوم الإثنين، لكنه لم يتحدث للصحفيين هناك.

أفادت وسائل إعلام في أوروغواي بأن والدي إيزكويردو وزوجته وابنته البالغة من العمر عامين موجودون في المستشفى بساو باولو، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في ناسيونال.

أصيب إيزكويردو بسكتة قلبية، واحتاج إلى إنعاش بعد سقوطه على أرض ملعب مورومبي.

Juan Izquierdo, defensor de Nacional, se descompensó en pleno partido ante São Paulo en el Morumbí 🏆⚠️



➜ Fue atendido rápidamente y salió en ambulancia. Desde este espacio deseamos que no sea nada grave 🙏pic.twitter.com/15isquSF75 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) August 22, 2024

قرر اتحاد كرة القدم في أوروغواي تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب مخاوف بشأن صحة إيزكويردو.

لعب إيزكويردو في صفوف العديد من أندية أوروغواي، من بينها سيرو، وبينارول، وواندررز، وليفربول المحلي.

كما لعب في صفوف فريق سان لويس المكسيكي.

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