تصميم مستوحى من التراث الأوزبكي.. الكشف عن الكرة الرسمية لمونديال الصالات

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، المقرر إقامتها في أوزبكستان منتصف الشهر المقبل.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لفيفا أن تصميم الكرة مستلهَماً من شعار المسابقة (أسياد البطولة)، الذي يعكس الطبيعة السريعة دوماً لهذه اللعبة، وغنى الثقافة والتراث في الدولة المستضيفة.

وتظهر على الكرة خمس ثمار من الفلفل المحلي المعروف باسم "كالامبير" والمستخدم في الكثير من الأطباق الأوزبكية التقليدية. وقد تم تنسيق كل ثمرة فلفل بحيث تجسد لاعباً يتحرك باستمرار، تماماً كما هو الحال بالنسبة لنجوم كرة القدم داخل الصالات على أرضية الملعب.

يشكل هذا الفلفل كذلك عنصراً رئيسياً في الشعار الرسمي لهذا الحدث، الذي يأخذ شكل كأس البطولة، بينما تتحول خمس ثمار من فلفل الكالامبير إلى كرة في أعلى الكأس.

وستَظهر الكرة الجديدة للمرة الأولى عند انطلاق صافرة بداية كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات في مدينة بخارى والعاصمة طشقند يوم 14 أيلول/سبتمبر القادم، لتكون أول بطولة ينظمها فيفا في آسيا الوسطى.

أما ثالث المدن المستضيفة لهذه البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، فهي أنديجان.

وتشهد البطولة تنافس كل من البرتغال حاملة اللقب، والمنتخب البرازيلي الذي سبق له اعتلاء منصة التتويج خمس مرات (1989، 1992، 1996، 2008، 2012)، وإسبانيا التي حصدت ذهب البطولة مرتين (2000 و2004)، والأرجنتين التي اقتنصت لقب نسخة 2016.

كما يتواجد في البطولة أيضا منتخبات أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان التي تشارك في كأس العالم لكرة الصالات للمرة الأولى.

أما بقية المنتخبات المشاركة التي تأهلت إثر تصفيات عالمية شارك فيها إجمالي 121 فريقاً، فهي أنجولا وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وجواتيمالا وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب وهولندا وبنما وباراجواي وتايلاند وأوكرانيا وفنزويلا.

يذكر أن هذه هي النسخة العاشرة في تاريخ مونديال الصالات، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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