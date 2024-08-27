فياريال ينتزع صدارة الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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اعتلى فياريال صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا قاتلا ثانيا على التوالي، بتغلبه على ضيفه سلتا فيغو 4-3 ليل الإثنين في افتتاح المرحلة الثالثة من الموسم الجديد.

ودخل سلتا فيغو المرحلة وهو في الصدارة بعد فوزه بمباراتيه الأوليين، وبفارق الأهداف أمام برشلونة.

وبدأ مواجهته مع "الغواصة الصفراء" بأفضل طريقة، بعدما تقدم في الدقيقة 12 عبر الوافد الجديد بورخا إيغليسياس.

لكن فياريال أدرك التعادل في الدقيقة 26 عبر سيرخي كاردونا، قبل أن يستعيد الضيوف الأفضلية مجددا بفضل أوسكار مينغيسا (31)، ثم حافظوا على هذا التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وعاد فياريال لفرض التعادل عبر الوافد الجديد الفرنسي تييرنو باري بعد دقيقة فقط من دخوله أرض الملعب، ثم تقدم للمرة الأولى بهدية من البرازيلي جايسلون الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه (64).

وبدا أن كلا من الفريقين سيكتفي بنقطة بعدما نجح قلب الدفاع السويدي كارل ستارفيلت في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 80، لكن البديل هوغو ألفاريس تسبب بركلة جزاء على باري في الوقت القاتل انبرى لها داني باريخو الذي فشل في وضع الكرة بعيدا عن متناول الحارس إيفان فيار، لكنها عادت إليه فتابعها في الشباك (10+90).

وسبق لفياريال أن فاز بهذه الطريقة في المرحلة الماضية حين تغلب على مضيفه إشبيلية 2-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، رافعا بذلك رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا بانتظار مباراة مساء الثلاثاء بين برشلونة ومضيفه رايو فايكانو.

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