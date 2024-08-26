نيمار يتطلع للعودة إلى برشلونة.. وفليك يعارض الصفقة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن تطور جديد يتعلق بمستقبل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي.

وفقاً لروميرو، عرض نيمار نفسه على نادي برشلونة، حيث كان يطمح للعودة إلى النادي الذي تألق فيه سابقاً، ولكن إدارة برشلونة ترددت في قبول العرض بسبب موقف هانز فليك، المدرب الحالي للفريق.

نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة في عام 2017، يطمح إلى العودة إلى الدوري الإسباني.

في الوقت الذي يعد فيه نيمار أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، أبدى رغبة قوية في العودة إلى الكامب نو، حيث يشعر بأنه قد يجد نفسه مجدداً في بيئة مألوفة بالنسبة له.

ومع ذلك، يواجه عرض نيمار مقاومة من هانز فليك، مدرب برشلونة، الذي لا يُفضل هذه الفكرة.

يشير روميرو إلى أن فليك، الذي يُعتبر من القادة التكتيكيين الحازمين، يرى أن استقدام نيمار قد يتعارض مع استراتيجيته الحالية في بناء فريق متماسك ومُنسجم.

يعتقد فليك أن النجم البرازيلي قد لا يتناسب مع أسلوب لعبه الجديد أو فلسفته التدريبية.

في الوقت نفسه، يواجه نيمار تحديات كبيرة في مسيرته الحالية مع نادي الهلال السعودي، حيث غاب عن الملاعب لفترات طويلة منذ انتقاله إلى الفريق.

على الرغم من التوقعات الكبيرة التي رافقت انتقاله إلى الدوري السعودي، فإن نيمار لم يشارك إلا في عدد قليل من المباريات منذ انضمامه، بسبب الإصابات التي أثرت عليه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز