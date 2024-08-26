وفاة سفين-جوران إريكسون أول مدرب أجنبي للمنتخب الإنجليزي

المصدر: البيان

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أعلن وكيل أعمال سفين-جوران إريكسون، المدرب السويدي الشهير الذي قاد المنتخب الإنجليزي إلى مستويات جديدة، عن وفاته اليوم الاثنين عن عمر يناهز 76 عاماً.

كان إريكسون، الذي ولد في 5 فبراير 1948، أحد أبرز المدربين في عالم كرة القدم، ويُذكر له دوره الريادي كأول مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني الإنجليزي.

وتولى إريكسون تدريب إنجلترا من عام 2001 إلى 2006، وحقق نتائج ملحوظة خلال فترة ولايته، حيث قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 ونصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2004.

وبدأ إريكسون مسيرته التدريبية في السويد، حيث قاد فريق غوتبورغ إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1982.

كما شملت مسيرته التدريبية الناجحة أندية مثل روما الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وبعد مغادرته المنتخب الإنجليزي، عاد إريكسون إلى الأندية، حيث تولى تدريب مانشستر سيتي وجوانجزو إيفرجراند الصيني، بين آخرين.

ورغم أنه ترك بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، فإن تأثيره كان محسوساً بشكل خاص في إنجلترا، حيث عزز من قدرة المنتخب الإنجليزي على المنافسة على أعلى المستويات.

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