برشلونة يُعير كليمون لينجليه لأتلتيكو مدريد

المصدر: وكالات

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تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع المدافع الفرنسي كليمون لينجليه لاعب فريق برشلونة على سبيل الإعارة.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي مشترك مع أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين إنه تم التوصل لاتفاق بشأن إعارة لينجليه لمدة موسم واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وأكد النادي الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني أن الاتفاق لا يتضمن بندا للشراء.

ولعب المدافع الفرنسي 160 مباراة رسمية بقميص برشلونة منذ انضمامه للفريق في صيف 2018 قادما من إشبيلية، وسجل 7 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة في أربعة مواسم.

وساهم لينجليه في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019/2018 وكأس ملك إسبانيا موسم 2021/2020 وكأس السوبر الإسباني 2019/2018.

وأوضح برشلونة أيضا أن كليمون لينجليه لعب الموسمين الماضيين معارا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب بصفوف توتنهام موسم 2023/2022 حيث شارك في 35 مباراة منها 26 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الماضي ارتدى لينجليه قميص أستون فيلا وقاده لتأهل تاريخي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مشاركته في 25 مباراة بين بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي.

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