مدافع ناسيونال في حالة حرجة بعد أزمة قلبية خلال مباراة ليبرتادوريس (فيديو)

المصدر: وكالات

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تدهورت الحالة الصحيّة لمدافع فريق ناسيوال الأورغوياني خوان إزكييردو الذي أدخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة قلبية الخميس خلال مباراة فريقه أمام ساو باولو البرازيلي، في الساعات الأخيرة، حسب ما أعلن بيان طبي.

وسجل المدافع البالغ 27 عاما "تطورا في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة" حسب ما أفاد الطاقم الطبي الذي يعالجه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وأكد نادي ناسيونال على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في التقرير الطبي "خضع المريض خوان مانويل إزكييردو، الذي دخل المستشفى منذ 22 آب/أغسطس 2024، لفحوصات جديدة الأحد 25. وأظهر التقييم تقدما في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة".

وتابع "لا يزال خوان في العناية العصبية المركزة، ويعتمد على جهاز التنفس الاصطناعي".

وقال الأطباء المعالجون السبت إن اللاعب تم نقله إلى المستشفى "بسبب سكتة قلبية غير محددة السبب، نتيجة لعدم انتظام ضربات القلب".

وانهار إزكييردو الخميس على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، في الدقيقة 84 أمام ساو باولو في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس.

ودخل المدافع الشاب كبديل مطلع الشوط الثاني ثم استُبدل في الدقيقة 90+1 بعدما قُدّمت له الرعاية الطبية سريعا قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت أينشتاين.

وقد أثار الحادث مشاعر القلق في نهاية المباراةالتي انتهت بفوز أصحاب الارض وتأهلهم إلى ربع النهائي، إذ ألغى نادي ناسيونال مؤتمره الصحافي ولم يُقدّم تصريحات في المنطقة المختلطة.

وتضامن عالم الكرة المستديرة مع المدافع الأوروغوياني، حيث ارتدى ساو باولو الاحد قمصانا باللون الأزرق الفاتح كتب عليها "فويرسا إزكييردو" (إلى الأمام إزكييردو) خلال مباراته على أرضه أمام فيتوريا في الدوري.

كما أهدى الهداف الأوروغوياني لويس سواريس هدفي فوز فريقه إنتر ميامي الأميركي على سينسيناتي السبت لمدافع ناسيونال.

Juan Izquierdo, defensor de Nacional, se descompensó en pleno partido ante São Paulo en el Morumbí 🏆⚠️



➜ Fue atendido rápidamente y salió en ambulancia. Desde este espacio deseamos que no sea nada grave 🙏pic.twitter.com/15isquSF75 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) August 22, 2024

وكتب مواطنه داروين نونييس مهاجم ليفربول الانكليزي عر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خوان، نحن جميعا معك ومع عائلتك!".

وتوقف الدوري الاوروغوياني في نهاية هذا الأسبوع ولم يتدرب ناسيونال الأحد.

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