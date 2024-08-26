نابولي يستعيد بريقه.. وخسارة صادمة لروما في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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فاز نابولي على بولونيا 3/صفر، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعوض نابولي جماهيره عن الخسارة بنفس النتيجة في الجولة الأولى أمام هيلاس فيرونا، ليحصل على أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وانتظر نابولي حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف التقدم عن طريق جيوفاني دي لورينزو.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من الجورجي كفيتشا كفاراتسيخيليا من خارج منطقة الجزاء، ليتسلمها دي لورينزو من الجهة اليمنى، ويضعها في شباك بولونيا.

وفي الدقيقة 75 سجل كفاراتسيخيليا الهدف الثاني لنابولي، بعدما توغل بالكرة في عمق دفاع بولونيا، ليسددها وتستقر في شباك الحارس لوكاس سكوربسكي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث لنابولي، بعد تمريرة من الجهة اليمنى من زميله ديفيد نيريس.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، خسر روما على أرضه أمام إمبولي 1 / 2.

وسيطر روما على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن ذلك لم يمنع تلقي شباكه هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط عن طريق إيمانويل جيسي.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء روما، حولها لورينزو كولومبو بضربة رأس بتجاه جيسي الذي وضعها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، حصل إمبولي على ضربة جزاء تكفل لورينزو كولومبو بتنفيذها بنجاح في الشباك في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 سجل روما هدف تقليص الفارق عن طريق ألدور شوموردوف، الذي تلقى عرضية من الجهة اليمنى من زميله توماس بالدانزي، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

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